Formation fédérale : le PS exclut de s’associer à une nouvelle coalition suédoise

Le PS n’a pas l’intention de «perturber» la démarche du trio de présidents MR-VLD-CD&V. Il prévient tout de même: pas question pour son parti de servir d’appoint à une nouvelle coalition « suédoise ».

«Ce qui se dessine avec le trio des présidents, c’est notre crainte, c’est le retour de la suédoise type 2014-2018, le gouvernement le plus destructeur de la sécurité sociale depuis la Seconde Guerre», lance le ministre-président wallon Elio Di Rupo dans Le Soir. «Pour le PS, je veux être clair, il est totalement exclu de s’associer à un tel gouvernement des droites réunies.». Et d’ajouter : «ce dont le pays a besoin, c’est d’un gouvernement social, qui donne la priorité à la santé des citoyens.»

Le scénario proposé par le PS est celui d’un gouvernement fédéral basé sur les trois familles traditionnelles et qui travaille avec le Parlement, «notamment avec Ecolo-Groen, pour apporter les majorités nécessaires». «La tripartite met ensemble les partis du centre, cdH et CD&V, de droite, MR et VLD, de gauche, PS et SP.A. C’est un reflet, quand même, de la société belge», selon Elio Di Rupo.

Quant à la N-VA, «des contacts ont eu lieu, mais nous avons des priorités pour lesquelles nous n’avons pas eu de réponses», poursuit le ministre-président. «Par ces non-réponses, la N-VA a elle-même fermé la porte.»