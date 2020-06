Des restes préhistoriques découverts près du site de Stonehenge

Une structure préhistorique «unique», formant un cercle de plus de deux kilomètres de diamètre, a été mise au jour près du célèbre site mégalithique de Stonehenge, a annoncé lundi l’université de St Andrews.

«Un travail de terrain et des analyses récents ont mis en évidence la présence de vingt excavations massives préhistoriques ou plus, d’un diamètre de plus de dix mètres et de cinq mètres de profondeur», indique l’université de St Andrews. Ces excavations forment un cercle de plus de deux kilomètres de diamètre autour de l’enceinte (« henge ») néolithique de Durrington Walls et du site de Woodhenge, à environ trois kilomètres de Stonehenge. Elles auraient été creusées il y a plus de 4.500 ans, environ à l’époque où Durrington Walls a été érigé.

Selon les archéologues, ces excavations auraient marqué les limites d’une zone sacrée à l’époque néolithique, associée avec l’apparition des premiers agriculteurs en Grande-Bretagne et parfois l’érection de très imposantes structures rituelles. «Toutefois, aucune structure préhistorique au Royaume-Uni n’entoure une zone aussi grande que le cercle d’excavations à Durrington, et cette structure est actuellement unique», soulignent les chercheurs.

Did you know: the stone circle of Stonehenge wasn't the first monument here? The earliest known construction happened around 3000 BC and was the creation of a circular ditch w/ an inner and outer bank. Brush up on your Stonehenge facts ➡️ https://t.co/9bkNl7lv5S pic.twitter.com/g0piGjsuSE — Stonehenge (@EH_Stonehenge) June 19, 2020

Pour Richard Bates, de l’école des sciences environnementales de l’Université de St Andrews, cette découverte «nous donne un aperçu du passé qui montre une société encore plus complexe que nous ne pouvions jamais imaginer». Nick Snashall, archéologue au Stonehenge et Avebury World Heritage Site, a salué cette découverte «stupéfiante» qui «nous offre une nouvelle vision sur la vie et les croyances de nos ancêtres du néolithique».