Ce qu’aime Julie Gayet chez François Hollande

Julie Gayet a fait de rares confidences sur son compagnon, François Hollande, dans un entretien au magazine Madame Figaro dont elle fait la couverture.

Ils ont longtemps vécus cachés. Mais six ans après le scandale qui avait révélé que le président français trompait sa femme de l’époque -Valérie Trierweiler- avec l’actrice, les deux tourtereaux peuvent désormais vivre une vie plus tranquille. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne restent pas très discrets sur leur vie privée.

« Rester vigilant »

Dans le numéro de juin de « Madame Figaro », Julie Gayet est interviewée dans le cadre de son projet Sœurs Jumelles, une plate-forme qui soutient la musique à l’écran. Dans cet entretien, elle aborde aussi sa relation avec l’ancien homme d’État. « Je reste persuadée qu’il faut rester vigilant et laisser la porte fermée sur sa vie privée. Je ne transigerai jamais sur cette ligne de conduite et François a la même pudeur que moi », indique d’abord la comédienne avant d’ajouter qu’elle avait posé avec François Hollande à la fin de son mandat pour mettre à mal les rumeurs qui couraient à leur sujet. « Quand nous avions posé ensemble après l’Elysée par exemple, c’était pour faire taire les commentaires et dire : ‘Notre discrétion n’est pas synonyme de problème de couple. Tout va bien mais vous n’en saurez pas plus. Laissez-nous vivre‘ », explique l’actrice de 48 ans.

« Ce que j’aime, c’est sa simplicité »

Julie Gayet s’est toutefois laissée allée à quelques confidences en expliquant ce qu’elle aime chez son compagnon. « Ce que j’aime chez François, c’est sa simplicité. Et si nous le vivons naturellement, simplement, tel sera aussi le cas pour les autres. »