Le BXL Tour reprogrammé le 13 septembre prochain

Le BXL Tour, une course de 40 kilomètres à vélo dans les rues de la capitale, aura lieu le 13 septembre, ont annoncé dimanche les autorités de la ville. L’événement devait initialement se tenir le 14 juin.

«Depuis quatre ans, le BXL Tour est le rendez-vous incontournable des cyclistes bruxellois, et cette édition ne dérogera pas à la règle! Nous veillerons bien entendu à ce qu’il reste un événement convivial, dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité. Et ce sera l’occasion, encore plus que d’habitude, d’encourager la mobilité douce, et de se réapproprier la ville», a déclaré Delphine Houba, échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

L’importance du vélo mise en avant

«Une des choses que ce confinement a mise en avant, c’est l’importance du vélo dans nos villes», a également communiqué Benoît Hellings, premier échevin en charge du Climat et des Sports. «Beaucoup de monde a repris conscience de la facilité du vélo comme moyen de transport et a redécouvert le plaisir de son utilisation. Je me réjouis que le BXL Tour 2020 puisse avoir lieu, même avec un peu de retard.»

Les horaires et autres détails pratiques seront communiqués par la Ville de Bruxelles dans les prochaines semaines. Les personnes déjà inscrites ne doivent effectuer aucune démarche car leur place est valable pour le 13 septembre. Celles déjà inscrites mais ne qui ne peuvent participer le 13 septembre doivent adresser une demande par email à [email protected] et seront entièrement remboursées, car étant nominatives, les places ne peuvent être cédées.