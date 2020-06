Le bourgmestre de Bruges victime d’une tentative de meurtre

Le président du CD&V, Joachim Coens, a réagi avec effroi à l’agression au couteau dont a été victime samedi son collègue du parti Dirk De fauw, bourgmestre de Bruges. Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) s’est également dit choqué. Selon le parquet, le maïeur, transporté à l’hôpital, se trouve dans un état stable. On ignore encore les motifs de l’auteur.

«Nous sommes incroyablement choqués mais soulagés que son état soit stable», a déclaré M. Coens. «Nous souhaitons à Dirk un prompt rétablissement et beaucoup de force à sa famille. Dirk est un bon bourgmestre. On ne s’attend pas à un tel geste, certainement pas à l’encontre d’une personne si aimée et peu polarisante.»

Sterkte en spoedig herstel voor Dirk ! @dirk_defauw @StadBrugge . — Joachim Coens (@joachimcoens) June 20, 2020

« Terrible nouvelle »

Le ministre flamand de la Jeunesse et des Médias Benjamin Dalle, également membre du parti chrétien-démocrate flamand, qualifie les faits de «terrible nouvelle» sur son compte Twitter et souhaite à l’élu brugeois de se rétablir. «Impensable. Profondément choqué. Nous croisons les doigts pour @dirk_defauw, un homme qui se tient toujours au milieu du peuple», a réagi Brecht Warnez, collègue de parti et député flamand, sur ce même réseau social.

Des personnes extérieures au CD&V ont également partagé leur émotion. «C’est terrible d’entendre ce que le bourgmestre Dirk De Fauw a vécu», indique-t-on du côté du ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). «Je lui souhaite un prompt rétablissement. Soutien à la famille.» Même son de cloche du côté de Meyrem Almaci, la présidente de Groen, qui transmet tout son soutien à Dirk De fauw, sa famille et ses proches.