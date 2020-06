Bilan coronavirus : les tendances restent à la baisse

L’institut belge de santé Sciensano a annoncé vendredi avoir enregistré 128 nouvelles infections au coronavirus ces dernières 24 heures, ainsi que 12 nouveaux décès. Depuis le début de l’épidémie, 9.695 personnes sont ainsi décédées du Covid-19 en Belgique. Par ailleurs, 20 personnes ont été admises à l’hôpital et 27 en sont sortis.

Si les tendances de la semaine du 11 au 18 juin montrent que le virus n’a pas disparu du territoire belge, l’évolution des différents indicateurs est cependant à la baisse. Le nombre de cas confirmés enregistre ainsi sur les sept derniers jours une baisse comprise entre 2 et 5%. Le nombre d’admissions à l’hôpital a accusé une baisse de 1 à 3% par jour, le nombre de patients en soins intensifs de 5% par jour et le nombre de décès de 7 à 9% par jour.

À ce jour, un total de 60.476 cas confirmés ont été rapportés, dont 34.042 cas (56%) en Flandre, 19.131 cas (32%) en Wallonie, et 6.249 cas (10%) à Bruxelles. Sur les 128 nouveaux cas rapportés, 88 patients résident en Flandre, 28 en Wallonie et 12 à Bruxelles.

Plus de guérisons

Au total, 340 patients sont actuellement hospitalisés. Parmi eux, 55 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de cinq patients au cours des 24 dernières heures.

Par ailleurs, 16.751 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 27 guérisons au cours des dernières 24 heures.

Plus d’un million de tests

Parmi les 12 décès, 10 ont eu lieu à l’hôpital et deux en maison de repos et de soins. Ces deux cas ont été confirmés par un test Covid-19. Sur les 9.695 personnes décédées, 49% sont mortes à l’hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, environ 0,5% dans les autres collectivités résidentielles et environ 1% à la maison ou ailleurs. La plupart des décès à l’hôpital (95%) sont des cas confirmés. Le coronavirus a été confirmé comme étant la cause des décès survenus en maisons de repos dans 27% des cas, tandis que 73% de cas étaient considérés comme suspects.

Le nombre de tests effectués ces dernières 24 heures s’élève à 15.430. Le nombre total de tests effectués est désormais de 1.087.369, selon les données de Sciensano