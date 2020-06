Un bébé de 13 jours décède du coronavirus

Un bébé de 13 jours est devenu la plus jeune victime du coronavirus en Angleterre.

Ce jeudi, 62 nouvelles personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus dans les hôpitaux anglais. Parmi ceux-ci, un enfant de seulement quelques jours qui ne présentait pourtant pas de problème de santé sous-jacent. Comme le rapporte The Guardian, on ne sait pas exactement comment le bébé a attrapé le virus.

L’enfant avait été hospitalisé en urgence et se trouvait dans un état critique au moment d’être admis à l’hôpital. Il s’agit de la plus jeune victime du coronavirus en Angleterre. Au Pays de Galles, un bébé de trois jours avait perdu la vie en mai dernier à cause du virus.

Chez nous, 128 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées ces dernières 24 heures, ainsi que 12 nouveaux décès. Depuis le début de l’épidémie, 9.695 personnes sont ainsi décédées du Covid-19 en Belgique. Par ailleurs, 20 personnes ont été admises à l’hôpital et 27 en sont sorties. Au total, 60.476 cas confirmés ont été rapportés, dont 34.042 cas (56%) en Flandre, 19.131 cas (32%) en Wallonie, et 6.249 cas (10%) à Bruxelles.