Pourquoi les piscines restent-elles fermées en Belgique ?

En Belgique, les piscines sont encore fermées. Aux Pays-Bas, elles sont déjà ouvertes depuis quatre semaines. Une décision qui soulève de nombreuses questions.

Pourquoi les piscines restent-elles désespérément fermées en Belgique ? Lors de sa dernière réunion, le Conseil national de sécurité avait annoncé la réouverture des salles de fitness et de sport, tout en décidant de garder les piscines fermées jusqu’au 1er juillet.

L’avis d’un professeur néerlandais

Aux Pays-Bas, par contre, les piscines sont ouvertes depuis la mi-mai. Pourquoi cette différence ? Pour la trouver, il suffit de jeter un œil à la composition du Conseil de sécurité de nos voisins. On y retrouve Andy Hoepelman. Cet ancien joueur de water-polo, médaille de bronze aux JO de 1976, est aujourd’hui professeur de médecine interne et de maladies infectieuses à l’Université d’Utrecht.

« Le risque de contamination de l’eau est nul »

Ses arguments ont réussi à convaincre les autres membres du conseil. Il estime que le chlore joue un rôle important, mais pas seulement. “Les recherches scientifiques, que nous avons menées avec des collègues de l’université de Delft, montrent que le virus est de toute façon mort au bout de 10 à 30 secondes. De plus, le virus est considérablement dilué dans l’eau des piscines. En bref, le risque de contamination de l’eau est nul. D’ailleurs, jusqu’à présent, aucune piscine néerlandaise n’a été contaminée”, a expliqué Andy Hoepelman.

Des bienfaits pour les personnes âgées

À condition que les distances de sécurité soient respectées et que des mesures soient prises dans les vestiaires et les toilettes, le professeur néerlandais ne comprend pas pourquoi les piscines restent portes closes en Belgique mais aussi en Grande-Bretagne. « Elles sont ouvertes dans tous les autres pays européens. Les personnes âgées, qui ne peuvent plus courir ou faire du vélo en raison de leur santé, restent en mouvement en nageant. Et pour les enfants et les adolescents, c’est un excellent exutoire », a-t-il déclaré.

Malgré la situation chez nos voisins, les piscines belges resteront bel et bien fermées jusqu’au 30 juin.