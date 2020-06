Le message poignant des parents d’une fillette de 7 ans sauvagement assassinée

Emily Jones, une petite fille de 7 ans, a été sauvagement assassinée dans un parc de Bolton, en Angleterre. Bientôt trois mois après les faits, les parents vivent un nouveau cauchemar en voyant l’utilisation de la mort de leur fille.

C’était le dimanche 22 mars. En ce jour de la fête des mères en Grande-Bretagne, Sarah et Mark avait emmené Emily, leur fille unique de sept ans, au Queen’s Park de Bolton pour profiter du beau temps. Mais soudain, alors qu’elle jouait paisiblement, la petite Emily a été sauvagement agressée devant les yeux de ses parents impuissants. Une femme de 30 ans s’est approchée d’elle et lui a donné plusieurs coups de couteau. Les secours n’ont rien pu faire pour la sauver et la fillette est décédée sur place.

Les autorités ont rapidement procédé à l’arrestation de la suspecte, une femme de 30 ans originaire de Somalie. Souffrant de graves troubles psychiatriques, elle a été internée dans l’attente d’un éventuel procès.

L’image de la fillette détournée sur les réseaux sociaux

Dans la terrible épreuve qu’ils traversent, depuis quelques semaines, les parents doivent faire face à l’utilisation d’une photo de leur fille sur les réseaux sociaux. En effet, certains internautes estiment que les médias n’ont pas assez parlé de l’assassinat d’Emily Jones par rapport au décès de George Floyd. En dessous de publications de politiciens ou de personnalité au sujet du mouvement Black Lives Matter, des personnes appartenant à la mouvance d’extrême droite postent une photo de la fillette sur laquelle il est inscrit « I can’t breathe, either » (« Je ne peux pas respirer, moi non plus »).

A photo of Emily Jones is being used by the far-right at protests https://t.co/kzhHGXfsvq — HuffPost UK (@HuffPostUK) June 18, 2020

« N’utilisez plus la photo de notre Emily »

Le phénomène a pris une telle ampleur que les parents d’Emily Jones sont sortis du silence. « Dans le cadre de récentes protestations, nous sommes conscients que de nombreuses personnes utilisent la photo que nous avons publiée de notre fille Emily, lorsque nous lui avons rendu hommage publiquement après le pire jour de notre vie », ont écrit les parents dans un communiqué repris par la police de Manchester.

« Aujourd’hui, nous demandons au public de ne plus utiliser la photo de notre Emily, prise lors d’une de ses journées à l’école », ont poursuivi les parents.

#Statement from parents of Emily Jones from BoltonThe parents of Emily Jones plea for people to stop using her image… Posted by Greater Manchester Police on Wednesday, June 17, 2020

Les parents font part de leur « immense détresse »

« Emily aimait tout et tout le monde, indépendamment de leur race, de leur sexe ou de leurs croyances (…) Nous sommes toujours en deuil de la perte de notre belle fille et voir sa photo utilisée dans le cadre des récentes manifestations nous cause une immense détresse », ont conclu les parents dans leur message bouleversant.