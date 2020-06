VIDEO. Quand la police française diffuse la musique des Bisounours dans son haut-parleur

Qu’arrive-t-il aux policiers français ? Ce mercredi soir, le journaliste Remy Buisine a filmé une voiture de police en train de diffuser le générique du dessin animé « Les Bisounours » dans son haut-parleur.

La scène a de quoi surprendre. Ce mercredi soir, la journaliste française Remy Buisine a diffusé sur Twitter la vidéo d’une voiture de police diffusant le générique des « Bisounours » dans son haut-parleur. Cette séquence a été filmée dans le cadre du mouvement de colère qui anime certains policiers en France. Hier soir, plusieurs centaines de policiers ont ainsi manifesté devant le château de Vincennes.

Une voiture de police diffuse la musique des Bisounours dans son haut-parleur. Ils se disent désabusés par les propos de Castaner il y a dix jours. pic.twitter.com/FU6nVfwN1k — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 17, 2020

« On dirait que l’on vit dans un monde de Bisounours »

Ce n’est pas un hasard si c’est la musique des Bisounours qui a été diffusée. Depuis dix jours, policiers et syndicats de police sont dubitatifs face aux annonces du ministre de l’intérieur Christophe Castaner, notamment concernant l’interdiction de la « technique d’étranglement ». « Il y a les annonces politiques et le réalité du terrain. On dirait que l’on vit dans un monde de Bisounours où tout le monde est gentil sauf les policiers qui sont méchants », avait déclaré Philippe Capon, de l’Unsa-Police.

Nous sommes heureux de vous présenter le nouvel écusson de la @PoliceNationale à partir de ce 8 juin 2020. Après deux mois de confinement face au virus mortel #COVID__19 plus rien ne sera comme avant, non vraiment plus.@Place_Beauvau @CCastaner @NunezLaurent @prefpolice pic.twitter.com/BLmFqiG0wE — ALTERNATIVE Police (@Alternative_PN) June 9, 2020

Depuis, les mouvements de contestations se multiplient. Certains policiers arborent un nouvel écusson rose représentant une licorne sur un arc-en-ciel. D’autres distribuent des glaces et des bonbons dans la rue, tout en diffusant la musique des Bisounours.

Voilà pourquoi ce générique qui a bercé de nombreux enfants ayant grandi à la fin des années 80 et au début des années 90 s’offrent actuellement une seconde jeunesse en France.