Une actrice américaine pour incarner Lady Diana au cinéma

Le film «Spencer», reviendra sur les trois jours qui ont mené la princesse Diana à décider de s’écarter de la famille royale britannique. Cette décision avait bouleversé les codes dans la famille royale, et résonne comme un écho aux choix faits de nos jours par Meghan et Harry.

C’est finalement l’actrice américaine Kristen Stewart qui incarnera Lady Diana dans le film «Spencer». Le biopic se penchera sur les moments qui ont poussé l’ancienne épouse du Prince Charles à s’éloigner de la famille royale et à renoncer à son destin de princesse. «Kristen est l’une des plus grandes actrices actuellement. Elle peut être mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi. C’est exactement ce dont on a besoin dans ce film», a commenté Pablo Larraín, qui est aux commandes du projet.

Dans ce film, Kristen Stewart devra dévoiler la relation complexe qu’entretenait Diana avec son mari, et l’amour qu’elle portait à ses fils, William et Harry. Un défi de taille, mais qui semble tout à fait dans les cordes de Kristen Stewart. L’actrice, dévoilée par la saga Twilight, vient de s’illustrer avec son rôle dans le reboot de «Charlie’s Angels».

Les connaisseurs de la famille royale britannique regarderont avec intérêt comment Pablo Larraín traite cette question délicate de la princesse qui s’éloigne de la monarchie. La situation fait largement écho à la situation de Meghan Markle, l’épouse du prince Harry, qui vient de faire des choix relativement similaires.