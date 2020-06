La VRT réfute toute ingérence politique après une séquence coupée

L’administrateur délégué ad intérim de la VRT, Leo Hellemans, a nié jeudi toute ingérence politique exercée via le conseil d’administration, alors que le quotidien De Standaard rapporte qu’une séquence de l’émission satirique «De Ideale Wereld» a été coupée après des critiques formulées par le parti d’extrême droite Vlaams Belang.

«Quelqu’un nous a signalé un fragment embarrassant. Nous avons regardé ce passage et, avec la maison de production, nous avons jugé qu’il était effectivement inapproprié», a déclaré M. Hellemans sur le site web du diffuseur public vrt.nws. «Peu importe qui a porté plainte. Nous aurions fait exactement la même chose si ce commentaire venait de quelqu’un d’un autre parti ou de quelqu’un qui ne fait pas partie du conseil», a-t-il assuré.

Salut hitlérien

Le passage litigieux concerne une plaisanterie de Geert Hoste. L’humoriste y explique que pour se reconnaître quand ils portent un masque, les membres du Vlaams Belang font le salut hitlérien.

La raillerie n’a manifestement pas plu à Jan Huijbrechts, membre du Vlaams Belang du conseil d’administration de la VRT, qui a contacté le 4 mai dernier le patron du service public flamand. Le jour-même, il recevait des excuses de la chaîne, selon des informations relayées par De Standaard et confirmées par Leo Hellemans à vrt.nws. Le fragment en question a été coupé de l’émission, datant du 30 avril, et ne peut plus être vu sur la plate-forme de replay VRT NU.

Censure

De son côté, l’association flamande des journalistes (VVJ) a exprimé jeudi sa préoccupation face à la censure exercée sur le programme par le conseil d’administration et la direction du service public. L’association s’inquiète que, dans le futur, la VRT cède également à la censure dans des programmes d’information pure. «Que se passera-t-il si un invité fait une telle comparaison dans un autre programme? Et si quelqu’un dans un article d’opinion ou un commentaire établit un parallèle entre le Vlaams Belang et le nazisme? Et si quelqu’un relie un parti politique à la dictature, à un génocide ou à des crimes contre l’humanité?», s’interroge la VVJ.

L’association trouve par ailleurs interpellant le fait que la direction et le conseil d’administration de la VRT ne respectent pas l’indépendance éditoriale de l’émission «De Ideale Wereld». La VVJ souligne en outre qu’il existe suffisamment de procédures conventionnelles pour les personnes qui seraient dérangées par le contenu d’un programme diffusé par la VRT. Enfin, la VVJ s’étonne encore qu’un parti qui insiste sans arrêt sur la liberté d’expression et qui explore et transcende les limites de la décence avec son humour et sa satire, soit à l’origine d’une telle censure.