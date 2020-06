Assouplissements en vue pour les maisons de repos wallonnes

Le déconfinement se poursuit dans les maisons de repos wallonnes, durement touchées par la crise du coronavirus. Dès lundi prochain, la règle de la visite unique hebdomadaire, pour une durée maximum de 30 minutes, sera levée, après concertation, entre autres, avec les représentants des travailleurs.

Et pour le 1er juillet au plus tard, la vie communautaire pourra reprendre, la collectivité devenant la «bulle élargie» évoquée par le Conseil national de sécurité du 3 juin dernier, selon une circulaire envoyée ce jeudi par la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, les activités réuniront une population plus importante et pourront mélanger les résidents au-delà de leur unité, étage, quartier, lieu de vie, etc. exceptés pour les cas de covid possibles ou testés positifs et toujours en isolement, précise le texte qui insiste toutefois sur le maintien de strictes mesures d’hygiène.

«Les résidents qui le souhaitent doivent être encouragés à se rendre visite et se rencontrer dans les chambres ou dans les lieux de vie et ce même en dehors des activités organisées», poursuit la circulaire.

Des sorties organisées

Les résidents pourront également sortir de l’établissement pour retourner en famille quelques heures, faire des courses, se balader ou encore aller au restaurant, à condition de porter un masque chirurgical mis à leur disposition par l’établissement.

Par ailleurs, les visites des prestataires extérieurs (kinés, coiffeuses, pédicures, psychologues, etc.) mais aussi des bénévoles pourront reprendre selon le mode de fonctionnement habituel de la maison de repos.

Stock stratégique

Enfin, le texte prévoit la mise en place, dans chaque établissement et pour une durée de trois mois, d’un stock stratégique d’équipements de protection pour le personnel (gel hydroalcoolique, serviettes jetables, masques chirurgicaux/FFP2, gants, blouses, paires de lunettes ou visières) afin de faire face à un éventuel rebond de l’épidémie ou de développement de foyers épidémiques dans les établissements.