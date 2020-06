Une mère peut-elle transmettre le Covid-19 à son enfant durant la grossesse ?

Une nouvelle méta-analyse rassurera les femmes enceintes, car la transmission du virus du Covid-19 de la mère à l’enfant serait très peu fréquente au cours de la grossesse.

Pour analyser les risques associés au Covid-19 sur les enfants nés pendant la pandémie, une équipe internationale de chercheurs britanniques, australiens, canadiens et irlandais a passé en revue 49 études, qui avaient concerné 655 femmes et 666 nouveau-nés, notamment des jumeaux.

655 cas analysés

Leurs résultats, repris par BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, ont montré que la transmission du virus de la mère au foetus au cours de la grossesse était peu fréquente, et que lorsque les nouveau-nés étaient testés positifs, ils étaient pour la plupart asymptomatiques.

Les chercheurs ont aussi trouvé que malgré des recherches préliminaires qui avaient montré que les naissances par césarienne, et que le fait d’isoler les mères de leur bébé à la naissance en les nourrissant de lait maternisé plutôt que celui de la mère pouvait réduire le risque de transmission, ce même risque ne semblait pas plus élevé chez les enfants nés par voie basse et chez les bébés allaités.

Un risque plus élevé lors d’une césarienne

Il ressort que seulement huit femmes sur 292 (2,7%) qui avaient donné naissance par voie basse avaient transmis le virus du Covid-19, en comparaison avec 20 femmes (5,3%) sur 364 qui subissaient une césarienne.

« Beaucoup sont préoccupés de savoir si les femmes enceintes devaient s’inquiéter de la santé de leurs bébés si elles contractaient le Covid-19 », a expliqué l’auteure Kate Walker.

« Nous voulions nous intéresser aux conséquences sur les bébés dont les mères avaient contracté le virus pour voir si le type de naissance, et la méthode d’allaitement (…) augmentaient le risque des bébés de contracter le virus. A partir de ces résultats, nous sommes satisfaits que le risque d’infection des nouveau-nés soit faible. »

Des données rassurantes

« Nous voulons aussi souligner le fait que les naissances par voie basse et l’allaitement maternel sont sûrs pour les mères qui se retrouvent dans de telles circonstances. »

La chercheuse, le Dr. Jeannette Comeau a ajouté que les données continuent d’être rassurantes et qu’elles encouragent les médecins à ne pas séparer les mères de leurs petits à la naissance. Et d’ajouter que « dans les cas d’infection chez les nouveau-nés, nous ne disposons pas de preuves confirmant que cette infection ait été acquise dans l’utérus ou lors de l’accouchement. »