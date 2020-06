Un jeune garçon de 16 ans a été tué par un python de sept mètres lors d’une randonnée. Ses amis qui l’accompagnaient n’ont rien pu faire pour le sauver.

Le jeune Alfian a trouvé la mort lors d’une sortie en montagne avec des amis. Le groupe se trouvait dans la forêt quand il a pu entendre les appels à l’aide de leur ami, qui se trouvait une dizaine de mètres devant eux. Dans un premier temps, ils ne pouvaient toutefois pas le voir du fait de la forte densité de la végétation de la forêt.

Ils ont finalement pour l’atteindre et découvrir avec horreur qu’il était prisonnier d’un serpent de 7 mètres. L’animal s’est enroulé autour du corps de l’adolescent jusqu’à ce qu’il étouffe.

Teen strangled to death by massive wild python while hiking with friends in Indonesia https://t.co/krhnVGkATZ

— The US Sun (@TheSunUS) June 16, 2020