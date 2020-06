Ouverture du premier Dunkin’Donuts à Anvers avec des beignets gratuits pour les premiers clients

Le premier établissement Dunkin’Donuts de Belgique a ouvert ses portes mercredi matin à Anvers. L’ouverture s’est faite avec la distribution de beignets pour les 100 premiers clients durant un an, soit une boîte par semaine, mais l’opération ne s’est pas réalisée comme prévu.

La police est intervenue hier soir au Dunkin’Donuts de la Keyserlei car il y avait trop de gens, ce que les mesures de distanciation ne permettent pas. La police a demandé à l’entreprise de distribuer les prix. Des dizaines d’amateurs de beignets se sont à nouveau massées ce matin devant l’enseigne, mais ne savaient pas que les prix avaient déjà été distribués.

Okay, I love donuts, but there are already people in line for the opening of dunkin donuts in antwerp tomorrow?! This is crazy! They’re way to close near eachother as well. Okay you get a year of free donuts… but covid and a nearing thunderstorm…. those are crazy!

