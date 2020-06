Le prénom du bébé d’Elon Musk et Grimes continue d’évoluer

Il n’a que six semaines, et pourtant le fils d’Elon Musk et de Grimes va changer pour la troisième fois de prénom.

Dans un premiers temps, la chanteuse et le patron de Tesla avait en effet baptisé leur petit garçon X Æ A-12 Musk. Grimes avait alors expliqué ce prénom sur Twitter: X pour symboliser une variable inconnue, Æ pour AI (intelligence artificielle) en… elfique, et enfin A-12 en hommage à un avion.

Le hic, c’est que l’État de Californie n’autorise pas les caractères non alphabétiques dans les prénoms. Le 12 a donc été retranscrit en chiffres romains. Restait encore le problème du Æ qui n’était pas réglementaire non plus.

Le site TMZ a finalement pu constater, sur base de l’acte de naissance du bébé, qu’il s’appelait désormais X AE A-XII Musk, qu’il faut prononcer ‘X Ash A Twelve’.