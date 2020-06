Il était la voix de Bruce Willis et Tom Cruise

Son visage ne vous dit probablement rien, mais vous connaissiez inévitablement sa voix. Patrick Poivey, doublure française officielle de Bruce Willis depuis les années 1980, mais aussi de tant d’autres acteurs américains, est décédé à l’âge de 72 ans.

Cet acteur, très actif dans la postsynchronisation, avait à son actif Tom Cruise, Don Johnson, Mickey Rourke, Jeff Daniels, Kevin Costner, Charlie Sheen, Richard Gere, et quantité d’autres rôles, mais c’est surtout Bruce Willis qu’il a suivi quasiment toute sa carrière.

Dès les années 1970, Patrick Poivey s’était lancé dans le doublage de séries et de films. On peut notamment l’entendre dans « Tootsie », » 9 semaines 1/2″, « Wall Street », « Top Gun », « Mission: Impossible, « Rain Man », etc. Mais sa voix restera pour toujours indissociable de l’acteur vedette de « Piège de cristal », « Pulp Fiction », « Une journée en enfer », « Armageddon », etc.

Il incarnait également la voix de Kyle MacLachlan dans « Twin Peaks » ainsi que du « Clochard » dans « La Belle et le Clochard ».

