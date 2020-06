Des « rebondissements et des larmes » annoncés pour la finale de Top Chef

Qui l’emportera, de David Gallienne ou d’Adrien Cachot ? M6 diffuse ce soir la finale de Top Chef, épilogue d’une 11e saison qui a battu des records en série, grâce au confinement qui a dopé les audiences, mais aussi à des changements plutôt audacieux dans la recette de l’émission.

Les chiffres sont éloquents : cette 11e saison de top chef a attiré jusqu’ici 3,9 millions de téléspectateurs en moyenne rien qu’en France, contre 3,1 millions pour la saison 10. Ces bons chiffres sont liés en partie au confinement, qui a fait les grandes heures des programmes très grand public.

« Le confinement a beaucoup joué », reconnaît la productrice, Florence Duhayot, et il a certainement permis de confirmer la grande passion des Français pour la cuisine, également illustrée par une autre émission de la chaîne, « Tous en cuisine » de Cyril Lignac. Et les jurés ont servi de porte-voix dans les médias à un secteur de la restauration laminé par le confinement.

Des paris gagnants

Mais la productrice de « Top chef » voit aussi dans ce succès le résultat de plusieurs changements introduits cette année. « C’est la saison de tous les paris », résume-t-elle : outre un changement au jury (Paul Pairet a succédé à Jean-François Piège), « Top Chef » a misé sur « des chefs qui renouvellent la cuisine et surprennent », et « on a mis en avant une tendance qui est totalement dans l’air du temps: l’écologie et la sauvegarde de la planète ».

Quand Adrien propose un gobelet en plastique écrasé pour son dessert de finale 😂

Va-t-il séduire les chefs @MichelSarran1 @HeleneDarroze @Chef_Etchebest #PaulPairet et les 100 bénévoles de la Croix-Rouge ? #TopChef ce soir à 21:05 pic.twitter.com/RcXde0HBjk — M6 (@M6) June 17, 2020

Cette édition 2020 a bien sûr été affectée par la crise du coronavirus, mais sans trop de conséquences pour les téléspectateurs : le tournage avait en effet été bouclé quasi-totalement avant le confinement, y compris la finale, explique Florence Duhayot. Sauf… la séquence ultime, ou « cérémonie des couteaux », durant laquelle le nom du grand vainqueur (un des secrets les mieux gardés de la télévision), est révélé.

Cette séquence, toujours filmée peu de temps avant la diffusion, pour éviter les fuites, sera un peu moins chaleureuse cette année, du fait de la distanciation physique qui limitera les effusions. « C’est une très belle finale et il y a plein de rebondissements », et même si la cérémonie finale se déroule dans ces circonstances particulières, « on pleure quand même » d’émotion, annonce Florence Duhayot.