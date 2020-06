Un enfant de cinq ans fait ses premiers pas alors que les médecins le voyaient incapable de marcher un jour

Il n’a que cinq ans, mais il vient de défier les sombres pronostiques dressés pour son futur par les médecins. Ses parents avaient été informés il y a déjà quelques années que leur petit ne marcherait jamais, la faute à la maladie dégénérative qui le touche.

Camden Brooks Hanson est frappé par une atrophie cérébelleuse qui affecte la partie de son cerveau qui contrôle les fonctions, notamment la coordination, l’équilibre et la parole. Il est suivi en physiothérapie depuis l’âge de 18 mois. Jusqu’à la semaine dernière, il n’avait jamais fait plus de deux pas sans aide. Dans une vidéo visionnée plus de huit millions de fois en ligne, le garçon de Woodstock, en Géorgie, aux États-Unis, traverse la pièce sans assistance pour la toute première fois.

Since we all could use a little happiness in our lives these days❤️ My youngest son (age 5) has progressive cerebellar atrophy and is physically handicapped. He also has 10 therapies a week. Today, he finally took independent steps!! #MyHero #NeverGiveUp pic.twitter.com/HZhU2yt6sH

— Mandy Hanson (@MandyAUtiger19) June 13, 2020