Riga érige une statue de six mètres de haut en l’honneur du personnel médical

Une grande sculpture a été érigée à Riga, capitale de la Lettonie, en remerciement aux efforts du personnel soignant durant la pandémie de coronavirus.

Cette statue de 6 mètres de haut, «Medic for the World», du sculpteur Aigars Bikse a été dévoilée mardi devant le musée d’art national de Riga. Elle représente un docteur portant un masque et des gants quittant la salle d’opération, en train de s’étirer en fermant les yeux, avant de retourner à sa mission.

«Avec cette sculpture, nous souhaitons exprimer que c’est notre devoir en tant que société de prendre la responsabilité de garantir que les docteurs disposent de conditions correctes et sont récompensés en fonction pour mener à bien leurs tâches», a exprimé Aigars Bikse. L’artiste estime en outre que la pandémie et la peur de perdre un être cher ont changé la perspective de nombreuses personnes. «Beaucoup reconnaissent désormais l’importance cruciale du personnel médical pour la première fois dans leur vie.»

Remarkable poignant statue outside national art museum in Riga and a timely reminder that there is still more to do. We are not on the re-org yet. pic.twitter.com/MgKSpXwf7I

— Defence Attache Latvia (@UKDefenceLatvia) June 16, 2020