VIDEO. Un Aborigène violemment arrêté par la police provoque l’ouverture d’une enquête

Une enquête a été ouverte mardi sur l’arrestation violente d’un Aborigène, lundi soir à Adelaïde (sud), alors que le pays est le théâtre d’importantes manifestations pour dénoncer le sort réservé aux peuples autochtones.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des policiers retenant un homme à terre. L’un d’eux semble à un moment lui infliger des coups. Le responsable de la police dans l’Etat d’Australie méridionale, Grant Stevens, a annoncé qu’un certain nombre de membres des forces de l’ordre avaient été écartés des patrouilles et affectés à des tâches administratives à la suite de cette arrestation, le temps de l’enquête. «La vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux dans la nuit a évidemment suscité une inquiétude quant à la réponse policière», a déclaré M. Stevens.

Dans la vidéo, on peut entendre les habitants qui filment la scène implorant les policiers de libérer le suspect. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz poivré quand certains des habitants se sont montrés «agités» à l’égard des policiers, a dit un porte-parole de la police.

KILBURN, S AUSTRALIA, Jun 14: Police stop a young Aboriginal man for riding his bicycle without a helmet.

Cops pin the man with his head and neck pressed into a raised concrete foundation of a fence while punching him in the face.

Witnesses scream “LET HIS HEAD OFF!” pic.twitter.com/5nb0tUzKjg

— Chad Loder (@chadloder) June 16, 2020