Un vaccin contre le Covid-19 pourrait être disponible dès octobre en Belgique

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a indiqué, mardi, qu’il serait « prêt à livrer (un vaccin contre le Covid-19) à partir du mois d’octobre, si tout va bien », relate RTL Info. L’entreprise, qui travaille avec l’université d’Oxford, explique avoir débuté la phase 3 du test de ce vaccin en Angleterre, dans laquelle 10.000 patients recevront une injection.

« Si tout se passe bien, on aura les résultats des essais cliniques en août/septembre. On fait la fabrication en parallèle », explique le PDG du groupe pharmaceutique.

Le vaccin sera vendu 2 €

Le coût estimé de ce vaccin, dont le principe actif est produit à Seneffe, serait de deux euros pour une dose. « C’est une course contre le virus. On s’est engagés à ne pas faire de profit dans cette opération. On va fournir le vaccin à prix coûtant durant la pandémie. Ce n’est pas une course pour devenir riche mais pour régler le problème de cette pandémie terrible », a déclaré Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca.

« Tout le monde sera livré en même temps »

« Tout le monde sera livré en même temps » assure le PDG, se référant aux pays qui passeront commande. À l’heure actuelle, la durée d’efficacité du vaccin est encore indéterminée. « On pense que ça protégera environ un an », estime le fabricant pharmaceutique.

Selon Le Soir, le laboratoire a déjà signé un accord avec quatre pays européens et s’est engagé à leur fournir 300, voire 400 millions de doses de vaccins : la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.