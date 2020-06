Un site similaire à TripAdvisor pour partager ses trophées de chasse

Le site « Discount African Hunts » propose aux chasseurs de tuer des animaux tels que les lions, les éléphants ou les crocodiles dans certaines régions d’Afrique. La page permet ensuite de partager son avis sur ses expériences de chasse et de poster des photos de ses trophées. Populaire auprès des Britanniques, ce site qui donne la nausée n’a toujours pas été fermé…

Imaginez-vous, vous rendre sur un site internet pour traquer certaines espèces protégées d’animaux, contre une certaine somme d’argent, et de pouvoir ensuite discuter de cette expérience avec d’autres internautes. C’est l’expérience que propose le site internet « Discount African Hunts ». Le site est très populaire auprès des Britanniques et propose des animaux à prix « réduit », notamment des éléphants pour 40 000 £, des léopards pour 16 000 £ et des lions pour 11 000 £.

Ainsi, le site, qui ressemble, sur le principe, à TripAdvisor, vous propose de chasser en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Mozambique, et en Namibie, des animaux tels que des lions, des éléphants, des buffles et des crocodiles. Il vous offre aussi la possibilité de chasser le « Big Five », à savoir le lion, l’éléphant, la rhinocéros, le buffle et le léopard.

Un TripAdvisor malsain

Mais le plus révoltant, c’est sans doute que les internautes peuvent ensuite se vanter de leurs trophées et donner leur avis sur la chasse qui leur a été proposée. En tous points, il s’agit d’un TripAdvisor de la chasse, sauf que ces animaux sont bien souvent protégés.

Parmi ces centaines de critiques, on retrouve par exemple celle d’un américain, qui détaille avec précision et fierté son expérience: « Le troisième jour, nous avons enfin pu voir le buffle et nous avons pu le prendre photo. Cinq coups de feu plus tard, il était à terre. Ce sont des animaux extrêmement coriaces ! Le deuxième jour, nous avons quitté le camp à 6 heures du matin et sommes revenus à 21h15. Mon arme à feu est un Mossberg Patriot en .375 Ruger. J’utilisais des Swift A 300 grains. Ils ont fait du bon boulot. Je les recommande vivement. »