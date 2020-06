Plopsaland va rouvrir pour Sergio, un papa en phase terminale, et ses filles

Depuis de nombreuses semaines, Plopsaland a été contraint de fermer ses portes à cause de la crise sanitaire et ne pourra pas rouvrir avant le 1er juillet. Toutefois, le parc accueillera des visiteurs très spéciaux pour quelques heures avant la réouverture officielle, et pour cause.

Sergio, un jeune papa de 32 ans, a appris le mois dernier qu’il était condamné par la maladie, lui qui était atteint d’un cancer, et qu’il n’avait plus que quatre semaines à vivre. Depuis cette terrible annonce il y a deux semaines, le jeune homme n’avait qu’un seul souhait, aller une dernière fois dans le parc d’attractions avec ses deux filles pour les « voir sourire ». En effet, depuis le début de son combat en janvier 2018, Plopsaland était particulièrement important pour cette famille d’Elewijt.

Un combat difficile