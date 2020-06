La vidéo étrange de policiers devant des « fantômes » faisant de l’exercice

En Inde, un policier a filmé une scène étrange. Dans un parc, et sous les yeux ébahis de ses collègues, des appareils de musculation bougent tout seul, comme si des fantômes étaient en train de s’entraîner.

Vues plusieurs centaines de milliers de fois en quelques jours, plusieurs vidéos sont devenues virales en Inde. Sur les images filmées par des policiers dans un parc public de la ville de Jhansi, dans le nord du pays, on voit des appareils de musculation fonctionner alors qu’il n’y a personne dessus.

Fitness freak ghost 👻?@jhansipolice got a tip off about an open gym being used by ghosts!Team laid seige & soon found t real ghosts-Some mischievous person made video of moving swing & shared on #socialmedia. Miscreants will b hosted in a ‘haunted’ lockup soon #NoHostForGhost pic.twitter.com/JUaYt4IJMS — RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) June 12, 2020

Ces images mystérieuses ont suscité énormément de réactions en Inde. De nombreux internautes ont imaginé qu’il s’agissait de fantômes en train de s’entraîner.

Apparently this happened somewhere in UP. Received via WA. Who’s exercising?? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Vbmqlsd0mz — Aakash Chopra (@cricketaakash) June 12, 2020

« Le fantôme a été attrapé ! »

Face à l’ampleur prise par cette vidéo, l’acteur bollywoodien Vivek Anand Oberoi a tenu à mettre les choses au point. « Le fantôme a été attrapé ! Voici la vérité qui se cache derrière la vidéo ‘Ghost Excercise’ de Jhansi qui fait le tour du monde. Le parc n’est pas hanté et des fantômes ne sont pas en train de faire de l’exercice », a écrit l’acteur suivi par plus de 2 millions d’abonnés sur Twitter. Pour prouver ses dires, Vivek Anand Oberoi a publié une vidéo filmée en plein jour montrant que les appareils continuaient à fonctionner tout seul après avoir été utilisés.

Ghost busted! The truth behind the famous Jhansi ‘Ghost Excercise’ video doing the rounds everywhere! Lol, the park isn’t haunted and ghosts do not excercise 😄😄 #GhostExposed #Jhansi pic.twitter.com/Wxxm76Eh1m — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) June 13, 2020

La vérité rétablie

La police locale a également tenu à mettre les choses au point et à faire taire les rumeurs paranormales en déclarant qu’il s’agissait d’une blague. En effet, les agents dépêchés sur place ont constaté qu’une quantité excessive de graisse avait été appliquée sur la machine. Cela a entraîné qu’elle a continué à être en mouvement pendant une courte période après avoir été utilisée.

Ce n’est pas aujourd’hui que vous verrez des fantômes bodybuildeurs !