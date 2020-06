Ils avaient poussé un ado noir sur les rails : trois Belges condamnés

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné lundi un homme et deux femmes à des peines allant jusqu’à un an de prison pour avoir poussé volontairement un adolescent noir sur les voies ferrées à l’approche imminente d’un train à Aerschot au mois d’août 2018. Ils avaient agi de la sorte pour des motifs racistes. Le centre pour l’égalité des chances Unia s’est félicité mardi de cette décision de justice.

Le train avait pu être arrêté juste à temps. Sur les images vidéo de la scène, on voit clairement Jonas V. (36 ans), Sandra H. (33 ans) et Cindy V.G. (45 ans) pousser le jeune d’origine dominicaine, âgé alors de 15 ans, sur les rails à la gare d’Aerschot. Ils l’avaient ensuite empêcher plusieurs fois de remonter sur le quai.

Des motivations racistes

Les trois prévenus avaient provoqué une discussion avec l’adolescent, qui était accompagné de son frère et de sa soeur avec deux enfants. Cette dernière avait essayé d’aider son petit frère mais avait été à son tour attaquée par le trio. Sandra H. lui avait ainsi jeté une pierre à la tête. C’est la soeur qui a filmé l’agression. Pour le ministère public, les trois accusés ont agi pour des motifs racistes. C’est ce qu’attestent diverses déclarations témoignant de la haine d’une couleur de peau noire.

Des peines de neuf mois et un an de prison

Le tribunal a suivi cet argument. Jonas V., qui était en liberté conditionnelle au moment des faits, a été condamné à neuf mois de prison pour coups et blessures volontaires. Sandra H. et Cindy V.G. ont écopé respectivement d’un an et neuf mois de prison. L’adolescent, âgé désormais de 16 ans, a reçu une indemnisation de 10.000 euros, comme demandé. Selon son avocat, le trio voulait le tuer. La victime souffre encore d’un traumatisme psychologique.

Unia se félicite de cette décision

Dans une réaction mardi, Unia s’est félicité de cette décision de justice et que ces faits violents de racisme ont été sévèrement sanctionnés. Le centre pour l’égalité des chance s’était constitué partie civile dans cette affaire aux côtés des victimes. Le tribunal a estimé que les prévenus n’ont exprimé aucun sentiment de culpabilité envers les victimes, a pointé Unia, rappelant qu’ils n’ont pas présenté d’excuses pour les faits et que certains avaient déjà été condamnés dans le passé pour des faits similaires.

La présence d’un mobile raciste a été considérée comme une circonstance aggravante supplémentaire, souligne encore le centre. « Adaptez-vous, retournez dans votre pays. On dirait que vous avez un cancer », avait ainsi lancé l’un des prévenus à la victime. La zone de police d’Aerschot et le parquet de Louvain ont été exemplaires dans la manière dont ces faits graves ont été investigués, relève encore Unia, soulignant qu’ils n’ont pas traité l’affaire comme un simple cas de violence gratuite.