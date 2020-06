Huit millions de cas de coronavirus recensés à travers le monde

Plus de 8 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles lundi soir.

Au moins 8.000.202 cas d’infection, parmi lesquels 435.176 décès, ont été comptabilisés au total, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.417.902 cas (188.085 morts) et aux Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas (2.110.182) et de décès (116.081), selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles lundi soir.

Des chiffres en forte augmentation

Le nombre de cas détectés a doublé depuis le 10 mai, et plus d’un million de nouvelles infections ont été recensées ces huit derniers jours. Il ne représente toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves ou ne disposant que de capacités de dépistage limitées.

La pandémie continue aussi de faire rage en Amérique latine et aux Caraïbes, qui ont franchi la barre des 80.000 décès. La moitié sont recensés au Brésil qui, avec 43.959 morts est le deuxième pays le plus endeuillé, d’après les chiffres rassemblés par l’AFP. Au Chili, l’ »état d’exception constitutionnel pour catastrophe» a été prolongé de trois mois pour freiner l’épidémie.