Comment bien se protéger des rayons du soleil ?

Après plusieurs semaines sans sortir de chez vous et avec la perspective incertaine des vacances à l’étranger, il est fort probable que vous ayez envie de profiter de la douceur des rayons du soleil belge. Une excellente idée qui ne doit pas vous faire oublier l’importance de protéger votre peau à chaque exposition, en Belgique ou ailleurs.

Rayons UVA et UVB, quelles différences ?

Lorsqu’on s’intéresse aux différentes crèmes solaires présentes sur le marché, on peut généralement constater qu’elles protègent contre les rayons UVA, les UVB, ou, plus souvent, les deux à la fois. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Pour le comprendre, revenons sur la notion d’ultraviolets, ces rayons électromagnétiques qui proviennent du soleil. D’une longueur d’onde allant de 100 à 400 nanomètres, les ultraviolets sont invisibles pour l’œil humain qui perçoit une longueur d’onde de 380 à 780 nanomètres. Présents même en temps nuageux, les UVA (de 315 à 400 nanomètres) représentent 95% des ultraviolets qui touchent la surface de la Terre. Ils pénètrent dans la peau de façon lente et profonde et activent la mélanine, qui fait bronzer. Les UVA sont responsables du vieillissement prématuré de la peau, mais aussi des intolérances solaires et de certains désordres pigmentaires. Selon l’OMS, des études récentes laissent également à penser que les UVA pourraient favoriser l’apparition de cancers cutanés. Les UVB (280 à 315), eux, représentent 5% des UV qui arrivent sur Terre et sont arrêtés par les nuages. Ils stimulent la production de nouvelle mélanine, ce qui conduit à une augmentation massive des quantités de pigment foncé en quelques jours. À fortes doses, ils sont responsables des coups de soleil qui, eux-mêmes, augmentent les chances d’avoir un cancer. Voilà pourquoi il est important de se protéger à la fois des UVA et des UVB. Sachez également qu’il existe des UVC, qui sont absorbés par la couche d’ozone et n’atteignent pas la surface de la Terre.

Quelle crème choisir ?

Afin de vous protéger du soleil, l’OMS conseille d’opter pour une crème ayant un facteur de protection solaire (FPS, ou SPF en anglais) d’au moins 30, même si cela dépend de votre peau. Pensez à prendre une crème adaptée à votre type de peau et optez pour une crème ayant un facteur plus élevé si vous avez la peau pâle. Notez également que mettre une crème avec un facteur de protection solaire de 60 bloquera 98,3% des UVB, pour 98% à une crème ayant un FPS de 50 et 97% à une autre ayant un FPS de 30. À titre de comparaison, une crème ayant un FPS de 8 ne bloquera que 88% des UVB.

Sous quelle forme ?

En crème, en mousse, en huile ou en spray, la crème solaire est disponible sous plusieurs formes. A priori, la forme sous laquelle se trouve la crème ne change pas la manière dont elle protège votre peau. Ne change que le ressenti au moment de l’application. Gardez en tête que la crème solaire en spray a le désavantage de se répandre également dans l’air, et pas seulement sur la peau. Celles en mousse ou en crème pourront, elles, laisser des traces blanches. Un mauvais point esthétiquement parlant qui peut se relever utile pour voir sur quelles zones de votre corps la crème a été appliquée.

À quelle fréquence ?

Il est conseillé d’appliquer la crème toutes les deux heures, et à chaque fois après que vous avez nagé ou fait de l’exercice à l’extérieur. Enduisez-vous d’une généreuse couche de crème à chaque application. Certaines crèmes solaires affirment être « résistantes à l’eau » ou avoir une « longue durée protectrice », mais il est tout de même conseillé d’en appliquer régulièrement. Et si vous pensez que le fait d’appliquer une crème à indice 60 au matin vous protégera tout au long de votre journée durant laquelle vous ferez la crêpe à la plage, vous vous mettez le doigt dans l’œil.

La crème solaire périme-t-elle ?

Au début des vacances, il arrive souvent que l’on ressorte le pot de crème solaire à moitié rempli qui date de l’année précédente. Une mauvaise habitude car un tube de crème solaire est soumis à tout un tas d’aléas climatiques qui peuvent modifier sa nature et les filtres solaires qu’il contient. Pour préserver votre tube un maximum, pensez donc à bien le mettre à l’abri de la chaleur, du soleil, de l’eau, et du sable. Des dates de péremption après ouverture sont toujours affichées à l’arrière du produit. Enfin, si votre crème a changé de texture, d’odeur, ou si elle s’est décomposée en plusieurs liquides, c’est qu’il est grand temps d’acheter un nouveau pot.

Enfants et taches de rousseur

Les enfants, plus sensibles que les adultes, doivent davantage être protégés du soleil, notamment grâce à une crème ayant un indice de protection solaire assez élevé (minimum 50). Pensez également à les mettre régulièrement à l’ombre, surtout entre 11h et 16h, quand les rayons du soleil se font le plus ressentir. N’oubliez également pas de les protéger à l’aide d’un t-shirt, d’un chapeau et de lunettes de soleil efficaces. Si vous avez un nourrisson, pensez à toujours le garder à l’ombre. Quant aux personnes qui ont des taches de rousseur, il leur est conseillé d’éviter le soleil de 11h à 16h et d’appliquer toutes les deux heures une crème à indice 50+.