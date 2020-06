Nabilla déménage : elle quitte Dubaï pour voir « des pingouins et de la neige »

Nabilla et Thomas Vergara vont bientôt déménager. Le couple va quitter sa villa de Dubaï et souhaiterait s’installer à plus de 7.000 km de là, dans un endroit où les températures sont plus fraîches.

À peine quelques mois après avoir emménagé à Dubaï, Nabilla, Thomas et leur fils Milann ont envie de fraîcheur. Sept mois après s’être installé dans une maison de rêve, le couple va déjà déménager. En effet, Nabilla et Thomas ont entrepris d’effectuer de grands travaux de transformation au sein de leur villa et ils vont devoir partir pendant quelques mois.

Nabilla étouffe à Dubaï

Nabilla pourrait revenir en France mais ce n’est pas ce dont elle a envie. En effet, la starlette estime que « ça fait un an qu’elle n’a pas ressenti la fraîcheur ». Comme elle a chaud et qu’elle étouffe à Dubaï, Nabilla a dévoilé à ses abonnés sur Snapchat son envie de s’installer au… Groenland.

« Il n’y a pas que des palmiers dans la vie ! »

« Et là en fait, elle a demandé à son assistante de prendre des billets pour le Groenland ! Elle veut qu’on aille là-bas je ne sais même pas où c’est ! Même elle, elle ne le sait pas. Mais tu veux qu’on fasse quoi là-bas ? », a lancé Thomas sur Snapchat. « J’ai envie de voir des pingouins et voir de la neige. Il n’y a pas que des palmiers dans la vie ! Je veux que tout soit vrai, je ne vais pas de fake à aller à l’Emirates Hall », a quant à elle déclaré Nabilla.

En attendant de voir si le couple trouvera la maison de ses rêves au Groenland, nous allons les aider à repérer l’immense île sur une carte.