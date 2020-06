Une boulangère offre un emploi à celui qui a tenté de la braquer

En France, une boulangère peu rancunière a décidé d’offrir une deuxième chance au jeune homme qui a tenté de braquer sa machine à baguettes.

Le 4 juin dernier, un jeune homme ganté et cagoulé a tenté de braquer le distributeur automatique de baguettes d’une boulangerie située à Châteaubriant, dans le département français de Loire-Atlantique.

Chers clients Nous sommes au regret de vous informer que la machine à baguettes est momentanément hors service.En… Posted by Boulangerie Pâtisserie Aubinais on Wednesday, June 3, 2020

Une semaine plus tard, l’établissement a annoncé à ses clients que l’appareil avait été réparé. La boulangère en a profité pour adresser un message pour le moins surprenant au braqueur. « Nous ne sommes pas que ‘cons’ ! L’argent est enlevé chaque soir, tu ne gagneras donc pas le pactole quand bien même tu arriverais à ouvrir la porte le prochain coup », commence à écrire la boulangerie sur Facebook.

« Pour te sortir du mauvais chemin »

Ensuite, l’établissement change de ton et propose même un emploi au « jeune désœuvré qui a tenté de braquer la machine à baguettes ». « Pour te sortir du mauvais chemin dans lequel tu as l’air de t’être engouffré, nous te proposons du travail. Nous sommes à la recherche d’un jeune apprenti en boulangerie. Ça résoudra tes problème de ‘besoin de liquidités’ car tu auras un salaire que tu auras gagné à la sueur de ton front et dont évidement tu seras fier. Et contrairement à ce que tu peux penser, si tu bosses un peu tu pourras vite gagner ta vie et pas trop mal en plus », propose la boulangerie.

Ce message s'adresse au jeune désœuvré qui a tenté de braquer la machine à baguettes Sache qu'elle est de nouveau en… Posted by Boulangerie Pâtisserie Aubinais on Thursday, June 11, 2020

À l’heure actuelle, on ignore sur le jeune homme a vu ce message et s’il osera se présenter pour le job. Néanmoins, en quelques jours, la publication a été partagée plus de 800 fois ce qui devrait aider l’établissement à trouver un apprenti pour septembre, même si ce n’est pas le braqueur.