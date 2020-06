L’adorable vidéo de Stromae et son fils dévoilée à l’occasion de la fête des pères

Coralie Barbier, l’épouse de Stromae, a dévoilé une belle petite vidéo de son mari et de son fils à l’occasion de la fête des pères ce dimanche.

En septembre 2018, Coralie Barbier et Stromae ont accueilli un petit garçon dans leur vie. Et même s’ils veulent garder la vie de leur bambin privée, ils ont toutefois voulu partager un bon moment entre père et fils.

Sur la petite vidéo – un « Boomerang »-, on peut voir le petit garçon, de dos, sur une draisienne en train de passer sous les jambes de son papa. « Happy Father’s Day » (« Joyeuse Fête des Pères ») écrit Coralie Barbier en commentaire.

« L’amour de ma vie »

En mars dernier, Coralie Barbier avait déjà voulu rendre hommage à son mari à l’occasion de son anniversaire. “Joyeux anniversaire à la personne la plus drôle, la plus bienveillante et la plus belle que je connaisse… Mon meilleur ami, l’amour de ma vie », avait-elle écrit sur Instagram.