Iris Mittenaere déteste être spoilée et le prouve en insultant un internaute

Iris Mittenaere n’a pas hésité à remettre à sa place un internaute qui lui avait spoilé la dernière saison de “13 reasons why” sur Instagram.

Comme tout le monde, l’ancienne Miss Univers déteste être spoilée. Alors qu’elle se réjouissait à l’idée d’entamer la dernière saison de “13 reasons why”, un internaute lui a spoilé la série.

Furieuse, la jeune femme s’en est violemment prise à lui. “Je ne ferai pas ce geste avec mes propres mains, car je ne veux pas montrer ça ici (même si j’en ai très envie), mais fuck le petit hater de m**** qui m’a spoilé la série”, écrit Iris Mittenaere sur Instagram. “Pour les autres, je vous aime et cette série est top. Je vois que vous la regardez aussi. J’irai quand même au bout”, a-t-elle ajouté.

Critiquée pour sa maigreur

Iris Mittenaere a l’habitude de ne pas se laisser faire sur les réseaux sociaux. Récemment critiquée pour sa maigreur, la belle brune a répondu par un gros coup de gueule: “Manger sainement ne veut pas dire vouloir maigrir mais vouloir être en meilleure santé (…) Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma ‘maigreur’ a été un complexe durant toute mon enfance. Lors des visites médicales à l’école, on écrivait ‘trop maigre’ sur mon carnet. On m’insultait dans la cour, alors non. Je ne fais pas l’apologie de la maigreur”, avait-elle écrit.