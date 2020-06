La fin du monde est prévue le 21 juin 2020, selon les calculs d’un chercheur

Certains l’attendaient le 21 décembre 2012 mais il ne s’est rien passé. Logique, selon Paolo Tagaloguin. Pour ce scientifique américain, le calcul était incorrect et la fin du monde serait prévue pour … la semaine prochaine !

2020 a déjà apporté son lot de malheurs et de mauvaises nouvelles et ce n’est peut-être pas prêt de s’arrêter ! En effet, alors que certains l’attendaient le 21 décembre 2012, la fin du monde prévue par le calendrier Maya pourrait avoir lieu… la semaine prochaine.

C’est Paolo Tagaloguin, un scientifique américain, qui a tiré la sonnette d’alarme la semaine dernière. Ce chercheur a examiné les prédictions des Mayas et a sorti sa calculette. Pour lui, si la fin du monde n’a pas eu lieu en 2012, c’est que selon le calendrier julien, basé sur le cycle solaire, nous sommes seulement cette année en 2012 !

Alternate reading of Mayan calendar suggests end of the world is next week https://t.co/ep0gDICwyC pic.twitter.com/yQPTBiZPwz

— New York Post (@nypost) June 13, 2020