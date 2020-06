VIDEO. Lourd bilan après l’impressionnante explosion d’un camion-citerne en Chine

Au moins dix personnes ont été tuées et plus de cent blessées dans l’explosion d’un camion-citerne sur une autoroute dans l’est de la Chine qui a causé l’effondrement d’immeubles et d’usines situés à proximité, ont annoncé samedi les medias chinois.

La télévision d’Etat CCTV a fait état d’un bilan de dix morts et de 117 blessés qui ont été transportés à l’hôpital.

Les secours toujours actifs

La puissance de l’explosion a entraîné l’effondrement d’habitations et d’usines situées près du lieu de la catastrophe, qui s’est produite près de la ville de Wenling, dans la province de Zhejiang (est), a indiqué le gouvernement sur les réseaux sociaux.

Les secours s’acharnaient toujours samedi soir pour tenter de dégager des victimes piégées sous les décombres, selon CCTV.

#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China‘s #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII — Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020