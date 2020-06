Une comédie musicale avec les chansons de Lionel Richie est en préparation

Les comédies musicales ont le vent en poupe à Hollywood. Après des succès comme Bohemian Rhapsody et Rocketman, Disney prépare un film basé sur le répertoire musical de l’interprète de Say You, Say Me et All Night Long.

Selon Variety, le film est provisoirement appelé « All Night Long » et il fera l’étalage des plus grands tubes du chanteur américain. Un peu à la manière de Mamma Mia!, la comédie musicale qui s’inspire des chansons du groupe suédois ABBA.

Une idée du chanteur

Le scénariste Pete Chiarelli (« Crazy Rich Asians », « The Proposal ») travaille actuellement sur le scénario. Et ce après que Lionel Richie, lui-même, ait proposé l’idée de film au studio en janvier.

Les représentants de Disney et de Richie n’ont pas encore fait d’annonce officielle. Mais le chanteur a tweeté mardi soir sur son compte officiel « De grandes choses à venir ».

Armé d’une carrière de plus de cinq décennies, Lionel Richie a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde. Il a reçu de nombreuses récompenses; quatre Grammy Awards et a trois fois été nominé aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson originale. En 1986, il a remporté le trophée pour le morceau « Say You, Say Me » dans le film de Taylor Hackford « Soleil de nuit ».