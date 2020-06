La recette gourmande du jour : Cerises de nos régions montées en cheesecake

Depuis le début du mois de juin, les cerises sont de retour sur les étals au plus grand bonheur de nos papilles ! Voici une recette originale et gourmande pour déguster ce fruit de saison. Profitez-en, le temps des cerises ne dure jamais assez longtemps…

Pour 6 personnes – Préparation : 25 min – Cuisson : 45 min – Réfrigération : 4h

Ingrédients

250 g de cerises de nos régions

3 c. à soupe de gelée de cerises

Pour la base :

200 g de Spéculoos

80 g de beurre pommade

Pour la crème :

500 g de crème de fromage frais (type Philadelphia)

2 petits œufs

1 citron (zeste)

1 gousse de vanille

150 g de sucre fin

2 c. à soupe rases de farine tamisée

1 pincée de sel

Préparation

– Beurrez une terrine ou un moule à cake et tapissez-le de papier sulfurisé. Mixez les biscuits Spéculoos avec le beurre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Tapissez-en le fond du moule en égalisant la surface. Réservez au frais. Préchauffez le four à 160° C.

– Préparez la crème. Zestez le citron, fendez la gousse de vanille et grattez les graines. Versez le sucre et le sel dans un saladier. Ajoutez le zeste de citron et les graines de vanille. Travaillez du bout des doigts pour mêler les ingrédients.

– Battez les œufs avec la farine. Ajoutez le fromage et le sucre parfumé. Fouettez 2 minutes au batteur électrique. Versez la préparation sur le fond de biscuits figés. Enfournez pour 45 minutes.

– Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur au moins 4 heures (idéalement une nuit). Lavez, équeutez et dénoyautez les cerises de nos régions. Chauffez la gelée de cerises dans une poêle pour la liquéfier. Versez-la sur les cerises de nos régions et mélangez.

– Démoulez le cheesecake sur le plat de service. Versez les cerises de nos régions sur le gâteau et servez.