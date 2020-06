Cinq grandes tendances prédominent pour le post-coronavirus

Selon une étude réalisée par l’institut d’études marketing C-Ways, les tendances et modes de vie qui prédominent depuis la fin du confinement s’axent, entre autres, autour d’un équilibre plus harmonieux entre vie professionnelle et vie privée et une consommation davantage respectueuse de l’environnement.

Le confinement a assurément modifié en profondeur nos habitudes. Et bien que l’on ne sache pas si elles perdureront ou non, il est d’ores et déjà possible de dessiner plusieurs tendances de consommation et de modes de vie hérités de cette période inédite, selon une enquête réalisée par l’institut marketing C-Ways.

« L’observation des tendances montre clairement que la période de confinement a surtout confirmé, cristallisé et accéléré les attentes, attitudes et intentions alter-consuméristes qui préexistaient au Covid-19. Les tendances que nous décryptons ici ne sont pas nées de la crise : elles ont été accélérées par ce contexte exceptionnel », analysent les auteurs de l’étude.

L’enquête a été réalisée à partir de l’outil d’intelligence artificielle Nextrends, utilisé pour compiler et analyser des données récentes issues des moteurs de recherches, des réseaux sociaux ou encore d’enquêtes d’opinion relatives à la consommation des Français.

Se mettre au vert

Entre le 17 mars et le 11 mai, soit la période du confinement en France, l’envie de passer du temps dans la nature s’est faite plus forte, à hauteur de +11% qu’en 2019 à la même période. Un exemple de ce désir de se mettre au vert : +41% des Français envisagent d’acheter une maison de campagne par rapport à l’année dernière.

Adopter une consommation raisonnée

Selon l’étude, 53% des Français souhaitent continuer à consommer au ralenti et « avec frugalité ». Plus d’un tiers d’entre eux (35%) désirent que les attitudes de sous-consommation adoptées pendant le confinement s’inscrivent dans la durée, tandis que 19% déclarent avoir pris conscience du caractère « futile » de certains achats. Le confinement a également été l’occasion pour de nombreux Français de faire le tri dans leurs affaires et de revendre ou donner les objets inutilisés, note l’étude.

Soif d’apprendre

Le recyclage et le « do it yourself » ont occupé une place importante dans les foyers pendant le confinement. Et pas uniquement en raison des magasins fermés, mais aussi et surtout en raison d’un réel désir d’acquérir de nouveaux savoir-faire pendant ce temps passé à la maison, souligne l’enquête. Apprendre une nouvelle langue, lire, se cultiver… Si les richesses intellectuelles sont largement plébiscitées, les activités manuelles ne sont pas en reste. Le bricolage connaît par exemple un regain d’intérêt de +97%.

Plus de travail à la maison

Pour bon nombre des Français, l’un des changements majeurs causés par les mesures de distanciation sociale est l’instauration en masse du télétravail. Une première dans un pays davantage connu pour sa culture du présentéisme en entreprise que pour le travail par écrans interposés.

Si le gouvernement préconise encore de maintenir autant que possible le télétravail pendant l’été, les Français semblent partants pour que la pratique continue, même une fois la menace du Covid-19 passée : 1 Français sur 2 pense que cela va perdurer, tandis que 44% souhaitent que les outils de travail à distance continuent d’être utilisés.



Une appétence grandissante pour les produits locaux

On a pu le constater pendant le confinement : les Français se sont massivement tournés vers les producteurs situés près de chez eux. Une tendance confirmée par l’étude C-Ways, qui évalue à +113% la livraison de produits locaux et à +331% pour le choix d’un producteur local au cours de cette période.

D’après une étude Kantar, l’origine du produit dans les critères de priorité des consommateurs est passée du 7ème au 4ème rang en l’espace d’une semaine pendant le confinement. Et selon une autre enquête, cette fois menée par l’Insitut Ipsos, 74% des Français se disent prêts à payer plus cher pour consommer local après la crise.