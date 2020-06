Un belge de 103 ans réalise un marathon dans son jardin contre le coronavirus

À 103 ans, Alfons Leempoels s’est fixé pour objectif de parcourir la distance de 42 kilomètres, soit l’équivalent d’un marathon, afin de soutenir la recherche contre le covid-19. L’histoire de ce centenaire belge fait déjà un buzz mondial.

Il est devenu le « Captain Tom » belge. À l’image du centenaire britannique, qui avait récolté des millions pour les soignants en faisant des allers et retours de son jardin en déambulateur, Alfons Leempoels a décidé de marcher un marathon pour la bonne cause.

Ancien médecin, ce centenaire de Rotselaar (près de Louvain) s’est donc lui aussi mis à marcher dans son jardin pour lever des fonds pour la recherche médicale contre le nouveau coronavirus.

À 103 ans, il s’est inspiré de Tom Moore. Ses enfants lui ont raconté son exploit, en lui disant qu’il en serait tout aussi capable ! Ainsi, lorsque sa petite-fille lui a annoncé qu’elle avait couru un marathon durant le confinement, il lui répond en riant : « moi aussi, je vais courir un marathon ! »

En pleine forme, il parcourt dix tours par jour, rapporte l’agence Reuters. Il a débuté son marathon le premier juin, pour le terminer le 30.

Chaque tour est long de 145m. Avec trois tours le matin, trois le midi et quatre le soir, Alfons Leempoels parcourt quotidiennement un kilomètre et demi. Pour ne pas perdre le fil, il dépose un petit bâton dans un pot à la fin de chaque tour.

Les fonds récoltés grâce à son initiative seront destinés à la KU Leuven, qui planche actuellement sur un traitement contre le Covid-19.

Inspired by Tom Moore, 103-year-old Belgian retiree Alfons Leempoels is walking a marathon around his garden to raise money for research into a new vaccine https://t.co/x4r3MWXaFs pic.twitter.com/s7tyjLmUeg

— Reuters (@Reuters) June 11, 2020