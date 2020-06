Une première remise de diplômes « drive-in » en Belgique

L’école de Bruges Ter Groene Poorte organise le 30 juin une proclamation en drive-in pour les élèves de sixième et septième année. Le but est que les élèves et leurs parents empruntent un itinéraire en voiture avec des films et un photomaton pour récupérer leur diplôme.

À cause de la crise sanitaire du coronavirus, de nombreuses écoles n’ont pas pu proclamer les élèves pour leur diplôme. Pourtant à Bruges, plusieurs écoles ont trouvé la solution. Ils organisent une remise des diplômes drive-in.

Ter Groene Poorte a adopté l’idée et l’organise à sa manière. Ce sont les futurs majordomes de l’année de spécialisation « Butler-Event » qui sont responsables de l’organisation.

Un parcours bien préparé

Les élèves accompagnés de leurs parents devront suivre un itinéraire tout tracé sur le campus de l’école dans leur voiture. D’abord, ils seront accueillis par une vidéo d’instruction expliquant comment conduire en toute sécurité. Ensuite, les voitures passeront par une mystérieuse boîte noire dans laquelle la cérémonie officielle aura lieu, chacun à son tour recevra son diplôme par la direction.

Plus loin, une séance de photos sera organisée dans un cadre adapté. À la fin du parcours, les étudiants recevront des cadeaux d’adieu. Pour ceux qui viennent à pied, l’école a mis à disposition de grands go-karts. De cette façon, tout le monde peut participer et suivre le parcours.

Au total, environ 240 étudiants sont diplômés. Ceux qui veulent participer à la proclamation du drive-in doivent s’inscrire à l’avance pour un certain créneau horaire. La proclamation aura lieu le 30 juin de 9h00 à 21h00.