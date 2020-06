Un lion dans un état de santé déplorable secouru dans un cirque français

Le sauvetage de Jon, lion martyr d’un cirque en France

Dégriffé, édenté, affamé… non, Jon ne vient pas du zoo d’un pays en guerre, nous venons de le secourir d’un cirque en France. Pour lePréfet de l' Eure, les animaux y sont en «bonne santé». Nous suivons leur calvaire depuis deux ans, et tout ce temps la préfecture, responsable du bien-être des animaux et de leur suivi régulier, n’a pas bougé.Il reste quatre lionnes, anciennes camarades de bagne de Jon : Hannah, Patty, Céleste et Marli, aux mains du dresseur. Nous les avions, elles aussi, filmées dès 2018 jusqu’en mars dernier. Nous déposons plainte en leur nom ! Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires: la Born Free Foundation, les centres de secours Tonga Terre d'Accueil et NatuurhulpcentrumEn savoir plus https://www.lion-de-cirque.fr/#CirquesSansAnimaux

Posted by One Voice on Tuesday, June 9, 2020