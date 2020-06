Nikos évoque le « moment le plus intense » du biopic sur Grégory Lemarchal

Dans une interview pour Tvmag, le magazine du Figaro, Nikos Aliagas est revenu sur le tournage de « Pourquoi je vis », le biopic consacré à Grégory Lemarchal. Il y évoque son rôle et la séquence qui, selon lui, fut « la plus intense » de toutes.

D’ici peu, les fans de Grégory Lemarchal pourront découvrir sur leurs écrans « Pourquoi je vis », le biopic consacré au « petit prince » parti trop tôt.

Le film retracera le parcours du jeune artiste, décédé en 2007, à 23 ans, des suites de la mucoviscidose. Il fut révélé par la Star Academy, dont l’ancien présentateur de l’émission n’a pas hésité une seule seconde avant de participer à ce projet.

«J’interprète mon propre rôle dans ‘Pourquoi je vis’, le biopic sur Grégory Lemarchal », explique Nikos Aliagas. « J’ai juste joué la séquence lorsque Grégory chante à la finale et remporte la ‘Star Ac’. Pour moi, c’est certainement le moment le plus intense », confie-t-il au Figaro.

Le présentateur vedette en a profité pour saluer le talent de Mickaël Lumière, qui interprète Grégory. « Il est d’une extrême courtoisie et d’une grande politesse. Dans son jeu d’acteur, il est bluffant!»

Le premier prime de Grégory Lemarchal disponible sur Youtube

Un vent de nostalgie souffle depuis que l’émission Star Acadamy a décidé de rediffuser ses primes gratuitement sur Youtube durant le confinement.

Cette semaine, c’est la saison 4 que l’émission –re-dévoile, au plus grand bonheur des fans de Grégory Lemarchal. C’est en effet lors de cette saison que le public l’a découvert, et immédiatement adoré.

Ce retour en arrière fait le bonheur de milliers d’internautes, qui replongent dans leurs souvenirs de jeunesse. Un succès qui n’étonne pas vraiment Nikos. «Si l’engouement autour des rediffusions de la “Star Ac’” sur YouTube m’étonne? Oui et non. C’est un peu une madeleine de Proust », raconte-t-il à Tv Mag.

« J’ai vu qu’on évoque un retour de la ‘Star Ac’. Moi, je me dis: ‘Pourquoi ne pas faire une soirée pour les 20 ans, si TF1 est d’accord. On s’amuse et on voit ce qu’on est devenus’. C’était une autre télé. Il y a toute une génération de personnes qui ont 30 ans ou 40 ans aujourd’hui et qui ont connu la ‘Star Ac’ dans leur jeunesse. Pour eux, cette émission représente ce que les divertissements de Maritie et Gilbert Carpentier ont été pour moi.»