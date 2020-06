Sandrine Corman : « L’été rimera avec nostalgie, rosé et fêtes entre amis !»

Dès ce samedi, Sandrine Corman revient sur RTL TVI avec une émission inédite, qui plongera les Belges dans des moments de nostalgie et d’émotions. Elle nous en dit plus sur ce nouveau rendez-vous estival 100% belge, et nous confie ses projets et bons plans pour cet été.

Qu’allons-nous découvrir dans votre nouvelle émission, « RTL c’est culte » ?

« C’est une émission de nostalgie qui reprend des images d’archives de RTL. Pendant le confinement, on a vu l’engouement du public pour ce genre de programmes. Avec l’émission ‘Belges à domicile’, RTL est vraiment revenu à ce qu’il était, à savoir une chaine de télévision populaire, proche des gens. Je pense qu’elle fait partie de la vie de beaucoup de personnes. Certains de nos téléspectateurs, ou auditeurs, disent qu’ils sont branchés du matin au soir et du soir au matin sur nos chaines. Forcément, ils connaissent toutes ces émissions. Ils ont vécu ou grandi avec. Ça va être génial de pouvoir leur remontrer les images qu’ils ont connues pendant de nombreuses années. »

Comment se déroulera l’émission ?

« Dans chaque émission, on focalisera sur un programme en particulier : ‘10 qu’on aime’, ‘Coup de dés’ et bien d’autres. Il y aura aussi des présentateurs de l’époque, interviewés à distance, qui évoqueront leurs souvenirs, des petites anecdotes,… Dans chaque émission on reviendra aussi sur un événement en particulier qui a vraiment marqué les esprits. Il y aura des images d’archives d’artistes qui sont passés sur les plateaux, des bêtisiers aussi.

Je pense que les gens vont bien se marrer ! Ils vont être un peu émus, parfois, de revoir des émissions de l’époque. Ça va rappeler des souvenirs à tout le monde ! »

Tout public s’y retrouvera, plus jeunes et moins jeunes ?

« Les tout jeunes peut-être pas, mais je crois qu’ils vont bien se marrer de voir la télé qu’on faisait à l’époque ! Ça va leur paraître vintage, peut-être un peu ringard par moments.

Pour les plus anciens, ceux de ma génération, ça va être rigolo de revoir toutes ces images d’il y a 20 ans, voire plus. Je me souviens, je regardais ‘10 qu’on aime’ et j’étais fan de Nathalie Pâques, de Melody, des chanteurs de l’époque… Tout cela va rappeler des souvenirs. »

Vous avez des exemples de ces moments cultes ?

« La première émission revient sur ‘10 qu’on aime’, avec les artistes qui sont passés par là et qui, pour certains, ont fait de belles carrières. Axelle Red avec Kennedy Boulevard notamment, c’est une de ses premières télés. On aura une interview avec Sandra Kim qui présentait l’émission avec Alain Simons à l’époque. Elle nous racontera les anecdotes des tournages. On aura la première interview de Jean-Claude Van Damme à son retour des États-Unis, en tant qu’acteur, où on le considérait déjà comme une superstar. On reviendra également sur des évènements d’actualité : l’inauguration du premier Eurostar, ou encore quand le sirocco à Walibi est resté bloqué et que les gens avaient… la tête en bas. »

Outre cette émission, quels sont vos projets pour cet été ?

« On va quand même se prendre une petite semaine de vacances, mais à la mer du nord. Je ne suis pas ‘pro-avion’ pour le moment. Le coronavirus ne me fait pas particulièrement peur pour moi ou mes enfants, mais je n’ai pas envie de me mettre dans un avion. On va rester près de chez nous cet été.

Professionnellement, je serai à la radio, au rendez-vous pour les auditeurs. En télé, j’ai cette émission estivale et quelques séquences à tourner pour l’émission de Miss Belgique. Secrètement, j’espère que ‘Good News’ reviendra en septembre, une fois que les spectacles et films au cinéma reprendront. C’est une émission que j’aime beaucoup. J’ai vraiment adoré présenter ce programme, qui malheureusement a été stoppé avec cette crise. »

Vous évoquez les spectacles. Etes-vous déçue de l’annulation des festivals et autres grands événements culturels? Ça vous manquera cet été ?

« Franchement, je ne suis pas très adepte des festivals. Mais je trouve ça hyper dommage, non seulement pour le public, mais surtout pour les organisateurs et pour les artistes qui n’auront pas cette belle vitrine qu’ils ont d’habitude. C’est clair que ça va manquer cet été. »

Quels sont vos conseils pour passer un été sympa en Belgique ?

« Chaque été, on va quelques fois à Walibi, les garçons adorent ! La mer, c’est toujours génial de pouvoir aller faire des balades de ce côté-là. Et puis profiter un peu de la plage, ça change et ça fait vraiment vacances pour le coup ! Et puis pourquoi pas quelques balades en Ardennes ? Je connais moins bien, mais cet été sera l’occasion de redécouvrir la Belgique ! »

Une activité originale à essayer en famille ou entre amis ?

« Un truc que j’aimerai beaucoup tester, ce sont Les Cabanes de Rensiwez [Houffalize]. Ça a l’air canon ! En plus ça doit être trop sympa avec les enfants.

Entre amis, on fait plutôt des séjours, mais à l’étranger en général. Comme on reste ici cet été, on va faire beaucoup de fêtes, de diners les uns chez les autres. »

Habituellement, vous êtes plutôt mer ou montagne ?

« Mer, sans hésiter ! Mon mari adore skier, donc on part parfois aux sports d’hiver. Mais j’y vais surtout pour les garçons. Moi je skie comme un pied, j’ai commencé à 25 ans, donc j’ai zéro style et j’ai peur… Je trouve que c’est une chance pour eux d’apprendre petits, mais ce ne sont vraiment pas mes vacances préférées. »

Un pays ou une destination favorite ?

« Oui ! La Grèce pour l’été. Chaque année, on va dans les îles grecques avec mon mari et les enfants. On fait Kos, la Crète, Rhodes,… On adore parce que ce n’est pas trop loin et beau temps assuré ! Il y a de très beaux hôtels, et très chouettes pour les enfants aussi, avec des activités …

Pour l’hiver, quand on a l’occasion de partir, on va un peu plus loin. On est déjà allés plusieurs fois au Sénégal. Pour l’instant je privilégie les destinations où il n’y a pas trop de décalage horaire, parce que j’ai quand même un fils de quatre ans. »

Pour ou contre cette nouvelle mode du « trikini » [bikini avec le masque assorti]?

« Pourquoi pas ! (Rires) Si c’est fashion, pourquoi pas. Mais je ne suis pas sure que tout le monde va garder son masque en plein soleil. Et puis ça va faire des traces de bronzage. Il faudra juste être prudents, garder les distances et ça suffira à mon avis. »

Votre été 2020 il rimera avec… ?

« Avec nostalgie sur RTL, mais pas au sens triste du terme. Au sens de bons moments, de souvenirs, de sourires, et de bonne ambiance. Pour ma part, il rimera aussi avec rosé, fêtes entre amis, moments en famille… Rattraper un peu ce temps perdu où nous sommes tous restés bien sagement chez nous. Si on peut se revoir un peu les uns les autres, ça nous fera beaucoup de bien ! »