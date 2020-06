Une jeune malade du Covid-19 reçoit une double greffe des poumons

Une femme d’une vingtaine d’années dont les poumons avaient été dévastés de façon « irréversible » par le Covid-19 a reçu une double greffe des poumons à Chicago, a annoncé l’hôpital ayant sauvé la patiente jeudi.

« Une greffe des poumons était sa seule chance de survie », a déclaré Ankit Bharat, chef de la chirurgie thoracique à l’hôpital Northwestern de Chicago.

Il semble que ce soit la première greffe de ce type aux Etats-Unis, mais pas dans le monde, des médecins chinois ayant réalise une double greffe en mars.

Six semaines en soins intensifs

La patiente est une femme hispanique qui était auparavant en bonne santé, selon l’hôpital, mais le coronavirus l’a rendue gravement malade, au point qu’elle dut passer six semaines dans le service de soins intensifs, intubée par un respirateur artificiel et reliée à une machine appelée ECMO, qui remplace de facto le coeur et les poumons pour oxygéner et faire circuler le sang dans le corps.

« Pendant plusieurs jours, elle fut la personne la plus malade du service de réanimation Covid, et probablement de tout l’hôpital », a déclaré Beth Malsin, spécialiste des soins pulmonaires à Northwestern.

Mais pour réaliser la greffe, il a fallu attendre que la patiente soit testée négatif pour le coronavirus.

« Comment une femme en bonne santé d’une vingtaine d’année en arrive-t-elle là? Nous avons encore tant de choses à apprendre sur le Covid-19 », s’est étonné le pneumologue Rade Tomic.