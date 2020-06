Trois quarts des Bruxellois estiment avoir respiré un air plus sain pendant le confinement

Plus de trois quarts (77%) des Bruxellois ont ressenti une amélioration de la qualité de l’air pendant le confinement et ne veulent pas retourner aux niveaux de pollution antérieurs à la crise, selon un sondage YouGov relayé par le collectif citoyen «Les chercheurs d’air».

Pour éviter de retomber dans cette situation, 74% des Bruxellois interrogés soutiendraient des mesures contre la pollution qui incluent l’interdiction des voitures polluantes en ville.

Sondage – La grande majorité des Bruxellois.e.s ne veut plus de voitures polluantes en ville et veut plus d'espace public réservé aux piétons, cyclistes et transports publics pour éviter un retour de la pollution de l'air ! cc @alainmaron @elkevdbrandt https://t.co/Ba2jnuaD7M pic.twitter.com/QwSwMC483y

— Les chercheurs d'air (@chercheursdair_) June 11, 2020