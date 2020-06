Les étudiants n’ont jamais autant travaillé

84% des étudiants exercent un travail rémunéré, un niveau record, selon une nouvelle étude réalisée fin mars, début avril par Randstad Research.

En Flandre, 87% des étudiants exercent un travail rémunéré, 83% à Bruxelles et 78% en Wallonie. Soit une moyenne de 84%, contre 80% l’an dernier. Le pourcentage de students qui travaillent pendant l’année scolaire s’élève désormais à 70% alors que ce pourcentage va jusqu’à 76% pendant les grandes vacances. Dans les deux cas, il s’agit d’un record. Près de deux tiers (62%) travaillent à la fois pendant l’année et pendant l’été. Un bon tiers des étudiants sondés (36%) indiquent que le fait de travailler pendant l’année scolaire nuit à leurs études. C’est dans l’horeca que les étudiants travaillent le plus (22%), devant le commerce de détail (19%).

Les étudiants disent gagner, selon leurs propres estimations, quelque 2.600 €par an; c’est 200 € de plus que l’an dernier. Les étudiants ont gagné quelque 2.900 €, soit 400 € de plus que les étudiantes.

Mais Randstad s’attend à ce que ces records ne se répètent pas, en raison de la crise du coronavirus. Ainsi, pendant les vacances de Pâques, on a compté deux tiers d’étudiants jobistes en moins. «Comme les vacances de Pâques sont tombées au plus fort du confinement, je m’attends à ce que les chiffres du reste de l’année soient un peu plus positifs. Pour l’heure, nous estimons la baisse pour cet été entre 20 et 30%», souligne Jan Denys, de Randstad.