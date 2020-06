VIDEO. La grande migration des tortues vertes filmée par un drone

C’est actuellement la migration des tortues de mer vertes, près de l’île Raine, au Nord de l’Australie. Tous les ans, elles débarquent sur ces plages pour y pondre leurs oeufs. Un événement filmé par un drone.

Des scientifiques du Queensland ont en effet utilisé un drone pour compter et filmer cette colonie de près de 64.000 spécimens au large de l’Australie. Ces tortues viennent en effet du Pacifique pour y rejoindre ce site de nidification.

Pour perpétuer l’espèce, chaque tortue creuse ainsi un trou dans le sable pour y déposer entre 100 et 200 oeufs.

« Il était difficile de compter avec précision des milliers de tortues à bord d’un petit bateau par mauvais temps », explique Andrew Dunstan, du département de l’environnement et des sciences du Queensland.

« L’utilisation d’un drone est plus facile, plus sûre, beaucoup plus précise et les données peuvent être stockées immédiatement et de manière permanente. »

Les tortues de mer vertes sont une espèce en voie de disparition. Pouvoir surveiller cette population est donc fondamental alors qu’elles souffrent de la surpêche des œufs et de la chasse.