Le nettoyage de la pollution dans l’Arctique russe va prendre des années

Trois personnes ont été arrêtées mercredi pour leur rôle dans la pollution sans précédent de cours d’eau de l’Arctique russe, dont le nettoyage prendra « des années », à la suite d’une fuite de carburant contenu dans le réservoir d’une centrale thermique.

Présent dans cette région du grand-nord russe, le directeur général de Transneft Sibérie, Victor Bronnikov, chargé d’une partie des opérations de dépollution, a déclaré que si la situation semblait « stabilisée », le pompage des polluants allait encore durer « au moins huit à dix jours ». Mais le « nettoyage complet va prendre des années », a-t-il prévenu, car des produits spéciaux vont être dispersés pour décomposer ou absorber le diesel n’ayant pu être pompé et qui s’est répandu dans cette zone marécageuse au printemps.

A catastrophe is taking place right before our eyes. The diesel spill in Norilsk has become the first accident of such a scale in the Arctic. 20 thousand tonnes of diesel fuel have been spilled in local rivers. pic.twitter.com/PXEXkTuACE

— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) June 4, 2020