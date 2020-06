Louane se confie sur la naissance de sa fille : « C’était vraiment magique »

Maman d’une petite Esmée depuis quelques semaines, Louane est de retour. Ce mardi, elle a répondu à quelques questions posées par ses fans, dévoilant quelques détails sur l’heureux événement qu’elle a vécu en mars.

Après plusieurs mois d’absence sur les réseaux sociaux, Louane avait donné rendez-vous à ses fans ce mardi 9 juin à 18h sur Instagram. Quelques jours plus tôt, la chanteuse de 23 ans avait annoncé qu’elle n’avait plus envie de scinder son compte professionnel et son compte personnel sur Instagram. C’est donc sur ce dernier compte, baptisé « watchoutforthetornado », qu’elle avait donné rendez-vous aux internautes pour une séance de questions réponses.

« Je ne la montrerai jamais »

Lors de ce live, Louane a confirmé que sa petite fille, née en mars dernier, s’appelait bien Esmée. « Je ne vais pas la montrer et je ne la montrerai jamais parce que cette vie-là, c’est moi qui l’ai choisie et pas elle (…) Je suis très fière et heureuse de la famille que j’ai aujourd’hui », a expliqué Louane.

La jeune maman est également revenue sur son accouchement, en plein confinement : « Forcément, je n’aurais pas pu le vivre d’une plus belle façon puisque j’ai eu bien bien le temps de m’occuper d’elle et de ne faire que ça d’ailleurs. C’était vraiment magique ».

Un nouvel album en préparation

Enfin, sans trop en dévoiler, Louane a confirmé qu’elle était en train de travailler sur un nouvel album. « C’est un vrai retour aux sources. Je me suis vraiment plus impliquée dans cet album là que dans les précédents. Il y a beaucoup de choses plus profondes et plus personnelles sur ma vie », a confié la chanteuse.

