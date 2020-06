Les docteurs retirent un poisson de son anus : « Je me suis assis dessus »

En Chine, des médecins ont pris un charge un patient souffrant d’intenses douleurs abdominales. Ils ont découvert que l’homme avait un poisson coincé dans l’anus.

La semaine dernière, des médecins de la province de Guangdong dans le sud-est de la Chine ont vécu une intervention pour le moins particulière. Un homme de 30 ans s’est présenté à l’hôpital en indiquant qu’il souffrait de douleurs intenses dans le ventre.

Après lui avoir fait passer un scanner, les docteurs ont constaté que le patient avait un poisson coincé à l’intérieur de son anus. Il s’agissait d’un Tilapia du Mozambique, un poisson qui peut faire 35 cm de long et peser 600 grammes. Lorsqu’une infirmière a interrogé l’homme sur la présence de ce corps étranger dans son anus, il s’est justifié en disant qu’il s’était accidentellement assis sur le poisson…

Cette version des faits n’a pas convaincu les médecins. « Vous me prenez pour une idiote ? », lui a ainsi répondu l’infirmière. Les docteurs ignorent si l’animal était vivant ou mort lorsque l’homme l’a inséré dans son postérieur.

Le personnel soignant n’ayant pas réussi à enlever le poisson via l’orifice par lequel il a été rentré, l’homme a dû être opéré. En lui ouvrant l’abdomen, les médecins ont constaté les nageoires du Tilapia du Mozambique avaient provoqué des lésions dans le gros intestin du patient. Néanmoins, ses jours ne sont pas en danger.

